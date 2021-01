Apex Legends: arriva il 2 febbraio su Switch, rumor

Il Battle Royale di Respawn Entertainment è stato uno dei più grandi giochi multiplayer esistenti da quando è stato lanciato nel 2019, ma nel 2021, Apex Legends vedrà il suo lancio su Nintendo Switch: secondo Apex Legends News su Twitter, una descrizione del trailer giapponese suggerisce che il gioco potrebbe arrivare su Nintendo Switch il 2 febbraio 2021, esattamente quando la stagione 8 inizierà nell’opera anche per i giocatori PlayStation, Xbox e PC. Grazie alla funzione del cross-play, gli utenti Switch potrebbero iniziare il loro viaggio su Apex Legends insieme agli altri giocatori. L’ottava stagione segna i due anni dalla nascita di Apex Legends, poiché il gioco è uscito dal 4 febbraio 2019.

La versione Switch di Apex Legends ha subito un ritardo e Respawn è rimasta perlopiù silenziosa in termini di comunicazione sul gioco: se sarà pronta, sarà entusiasmante per i giocatori di Nintendo Switch entrare in azione e poter godere di tutti i contenuti che la community ha impiegato anni a costruire. Ricordiamo che il titolo della Respawn Entertainment, non è l’unico gioco della Electronics Arts ad approdare su Nintendo Switch, infatti dallo scorso giugno la EA aveva presentato sette titoli da portare sulla console della Nintendo. Ultimamente, sono giunte notizie che anche Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition arriverà su Switch a marzo, secondo un elenco trapelato su GameFly e pubblicato da ResetEra. Il battle royale targato Respawn Entertainment è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, con una versione Switch attualmente in fase di sviluppo.

BREAKING: The Japanese version on YouTube states Apex Legends is coming to Switch on February 2.

"And on February 2nd, it will be possible to play on Switch at the same time as the start of Season 8!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx

— Apex Legends News (@TitanfallBlog) January 18, 2021