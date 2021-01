Genshin Impact: data-miner rivela le abilità di Hu Tao

Hu Tao è un personaggio di Genshin Impact a cinque stelle che arriverà con il prossimo aggiornamento: molte immagini di Hu Tao sono emerse online, prima provenienti da un data-miner di Genshin Impact che ha svelato otto modelli di possibili personaggi in arrivo. Il suo aspetto è cambiato da allora, ma per il resto, il suo design complessivo sembra essere rimasto lo stesso, pronto per il suo debutto nel gioco. Personaggio simile a Xiangling, sarà una portatrice di armi con una Pyro Vision, tuttavia, il suo motivo generale è molto più spirituale perché lavora in un’impresa di pompe funebri: la sua abilità elementale si intitola Guide to the Afterlife e la sua raffica elementale è Spirit Soother. Secondo il suo kit, Hu Tao opererà anche come guaritrice oltre a DPS, in modo simile a Bennett . Spirit Soother scatenerà un fiammeggiante attacco spirituale che può rigenerare una percentuale della sua salute fino a 5 volte a seconda di quanti nemici vengono colpiti. L’effetto aumenta se la sua salute massima è inferiore alla metà.

Per quanto riguarda le costellazioni di Hu Tao, alcuni effetti sono anche orientati verso i suoi HP massimi: in C2, o Ominous Rainfall, aumenta il danno della sua abilità elementale del 4% dei suoi HP massimi, mentre in C6, quando la salute di Hu Tao scende al di sotto del 25%, tutte le sue RES elementali e fisiche aumenteranno del 200% e il suo tasso critico del 100% per i successivi 10 secondi e il suo talento passivo aumenterà il suo DAN Piro del 33% se la sua salute scende al di sotto del 50%. Per quanto riguarda la sua abilità elementale, Hu Tao può consumare il 30% della sua salute attuale per indurre un bonus ATK sui suoi stessi attacchi, ei suoi attacchi caricati infliggeranno un effetto chiamato Blood Blossom sui nemici: al livello 1, Blood Blossom infliggerà il 64% di DAN Pyro , in base ai suoi PS massimi, e al livello 15 può infliggere il 152% di DAN. A meno che miHoYo non impedisca con successo ai closer beta tester e ad altri data-miner di rilasciare informazioni online, se Hu Tao arriverà effettivamente nella seconda metà della versione 1.3 dopo Xiao, il filmato del suo gameplay inizierà probabilmente ad apparire online nelle settimane successive. Genshin Impact è disponibile su dispositivi mobile, PC, PS4 e PS5, con una versione Switch in fase di sviluppo.