Fire Emblem Heroes: arriva l’evento Tempest Trials Plus

A inizio anno, il popolare titolo mobile della Nintendo, Fire Emblem Heroes, è stato aggiornato alla versione 5.1.0 ( qui trovate tutte le informazioni sulla nuova patch) e sono iniziate anche le avventure inerenti al nuovo capitolo del gioco: Book V. Questa settimana arriva un nuovo evento ricco di contenuti per tutti i giocatori: l’evento Tempest Trial Plus. Di seguito riportiamo una panoramica dei contenuti dell’ultimo evento di Fire Emblem Heroes:

Proteggi il Regno di Askr dall’avanzata dell’esercito di Thórr in Mjölnir’s Strike! Questa volta, l’esercito nemico sarà guidato da Michalis. È il momento per la Brace phase! Costruisci strutture e piazza alleati sulla mappa!

Il Colosseo di questa settimana è attivo il 18 gennaio alle 23:00 PT-gennaio, mentre il 25 alle 14:59 PT. Affronta battaglie risonanti per ottenere ricompense come codici divini (parte 1), fiori di drago (A), una benedizione del fuoco e un frutto dei tratti! (Le Allegiance Battles non si terranno questa settimana.)

La stagione di Resonant Battles inizierà il 25 gennaio alle 23:00 PT e le missioni sono Fire Emblem: Genealogy of the Holy War e Fire Emblem: The Sacred Stones. Usa questo tempo per preparare la tua squadra migliore!