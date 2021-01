Dead Cells: annunciata la prova gratuita a tempo limitato su Switch

Motion Twin ed Evil Empire hanno annunciato che il pluri-premiato Dead Cells potrà essere provato gratuitamente su Nintendo Switch, dagli utenti iscritti a Nintendo Switch Online, (in Europa e in UK soltanto) per sette giorni. Dopo aver ricevuto la nomination e aver vinto numerosi premi dedicati al gioco dell’anno del 2018, Dead Cells ha venduto oltre 3,5 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato il miglior roguelite di tutti i tempi.

Dead Cells è un metroidvania roguelite con elementi action e platform ambientato in un castello pieno di imprevedibili pericoli, dove i giocatori devono affrontare una miriade di segreti oscuri e nemici letali nel tentativo di fuggire all’incombente minaccia della morte permanente. Per farlo dovranno affrontare decisioni rischiosissime e sfruttare al meglio l’incredibile arsenale di armi e abilità a propria disposizione. Una serie di importanti aggiornamenti post-lancio (22 in totale) ha permesso di far evolvere il gameplay di Dead Cells sulla base del feedback dei giocatori, in modo tale che l’avventura ricca di azione fosse sempre godibile.

Tutti gli appassionati possono risparmiare 24,99 € andando sul Nintendo eShop e pre-scaricarando il gioco, che potrà essere utilizzato dal 26 gennaio per una settimana gratuitamente. A partire da quel giorno, inoltre, Dead Cells sarà acquistabile su PC, Xbox e PlayStation con uno sconto del 50%. Le date e la durata delle offerte possono variare leggermente in base alla piattaforma, per cui per avere i riferimenti precisi è meglio tenere d’occhio lo store digitale di riferimento.

Un nuovo bundle, Dead Cells: The Fatal Seed Bundle che contiene entrambi i DLC a pagamento, Fatal Falls e The Bad Seed , uscito lo scorso anno, è disponibile per l’acquisto al 33% di sconto (solo su Switch) se pre-ordinato prima della data d’uscita ufficiale del 26 gennaio. Il DLC Fatal Falls introduce diversi nuovi contenuti al gioco, come due nuove ambientazioni di metà partita, un letale nuovo boss e una miriade di armi e oggetti.