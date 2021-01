Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: svelata l’uscita su Switch

A sorpresa, THQ Nordic insieme a Kaiko hanno recentemente annunciato la data d’uscita su Nintendo Switch dedicato a Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. L’opera approderà ufficialmente sul mercato odierno a partire dalla giornata del 16 marzo 2021.

In più, entrambe le aziende hanno in serbo per l’opera videoludica dei piani nel corso del 2021, grazie al quale tale iterazione riceverà l’espansione Fatesworn. Ecco la panoramica del gioco pubblicata da THQ Nordic: