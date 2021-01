Balan Wonderworld: demo disponibile la settimana prossima

Square Enix ha annunciato oggi che la prossima settimana sarà disponibile una demo gratuita di Balan Wonderworld, il nuovo platform action dei creatori di Sonic the Hedgehog. La demo sarà disponibile dal 28 gennaio e permetterà di giocare per due ore prima della sua uscita, prevista per il 26 marzo. La demo, giocabile in compagnia in modalità co-op locale o in singolo, sarà disponibile per tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco completo (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X / S, Xbox One e Steam). La demo sarà disponibile dalla mezzanotte di giovedì 28 gennaio, ma per l’edizione Steam sarà scaricabile dalle 18:00 di giovedì 28 gennaio.

Due giocatori possono esplorare il mondo di gioco nei panni dei protagonisti Leo ed Emma in modalità co-op locale, combinando i poteri di diversi costumi per accedere a nuovi percorsi non disponibili nel gioco in singolo! Per attivare la modalità co-op è sufficiente collegare un secondo controller e premere un comando qualsiasi su di esso. Utilizzando l’ampia gamma di poteri dei costumi, i giocatori potranno raccogliere statuette di Balan in ciascun livello e accedere ai minigiochi nascosti Balan’s Bout. La demo includerà tre dei dodici magici mondi di BALAN WONDERWORLD.

Queste tutte le aree giocabili, con le loro caratteristiche, nella versione di prova:

Mondo 1 – L’uomo che si infuria contro la tempesta

Aree giocabili: Primo atto, secondo atto, scontro con il boss

Il primo mondo è ambientato in una bellissima fattoria, tra dolci colline e colture giganti. Questo misterioso mondo nasce dai ricordi celati nel cuore di Jose Gallard, un contadino il cui bellissimo campo di mais viene colpito da una tempesta. Il boss che si annida nelle profondità del mondo di Jose è Lupedro, l’incarnazione della disperazione di Jose dopo la distruzione della sua coltivazione.

Per completare questo livello sfrutta diversi costumi, come lo Zompanguro che permette di raggiungere saltando luoghi altrimenti inaccessibili, e il Viverde che può sgombrare gli ostacoli grazie al suo potente soffio!

Mondo 4 – Il ragazzo che vuole andare a braccetto con il vento

Aree giocabili: Primo atto

Il quarto mondo è uno scenario fantastico nato dal cuore di Chang Haoyu e dalla sua passione per i cieli aperti, in cui il cielo è costellato di parti di biciclette e isole fluttuanti.

Alcuni utili costumi di questo mondo sono il costume Nubeeeh, che può fluttuare gonfiando il suo soffice vello, e l’Aerobata, in grado di solcare il cielo e scalciare palloni e nemici!

Mondo 6 – La bambina e il gattino

Aree giocabili: Primo atto

Il sesto mondo narra la storia di Cass Milligan e raffigura la città in cui lei ha incontrato un grazioso gattino. Questo magico mondo, nato dai ricordi più cari a Cass Milligan, è caratterizzato da dolcetti, libri fluttuanti e misteriosi edifici pieni di ingranaggi in movimento.

Tra i costumi che aiuteranno i giocatori a risolverne i misteri e a sferrare potenti attacchi vi sono il costume Ing. Ranaggio, che può far girare l’ingranaggio sul suo stomaco per attivare dei macchinari, e il costume Zuccboxer dal pugno a razzo!

I giocatori avranno accesso anche all’Isola dei Tim, un’area che funge da base e da snodo verso i tre misteriosi mondi. Qui i giocatori faranno la conoscenza delle magiche creature chiamate Tim, le cui potenti abilità possono aiutare Leo ed Emma nella loro esplorazione dei mondi e nei combattimenti contro i Negati! Sull’Isola dei Tim è possibile anche raccogliere delle gocce magiche dai campi di fiori colorati sparsi per l’isola. Le gocce possono essere date ai Tim per far evolvere le loro abilità.

BALAN WONDERWORLD sarà disponibile dal 26 marzo 2021 ed è possibile effettuare il pre-order qui: https://balanwonderworld.square-enix-games.com/.

Le copie fisiche del gioco includono, fino a esaurimento scorte, anche un biglietto da collezione del Balan Theatre.

Qualora vogliate, qui potete dare una letta alla nostra anteprima.