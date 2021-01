Zombie Army 4 Dead War: disponibile Dead Zeppelin

Da oggi 19 gennaio è disponibile Dead Zeppelin, nuovo contenuto per Zombie Army 4 Dead War. Dead Zeppelin è la terza missione della campagna divisa in tre parti Death From Above: è da 1 a 4 giocatori, con nuovi luoghi sinistri in cui combattere, oggetti da collezionare, achievements e molto altro.

Questa una lista dei nuovi contenuti:

• Night Ops Jun

• Bundle pistola Nagant M1895

• Pacchetto pistola Polizeipostole da 7,65 mm

• Skin per armi Black Ice

• Skin per armi a Toxic Hazard

• Pacchetto Horror Charm

• Buckets Headgear Pack

Come si può leggere nella descrizione del contenuto attraverso la pagina ufficiale dell’Epic Games Store:

Missione 6 – Dirigibile di morti

L’aerodromo della Resistenza è stato salvato, ma un dirigibile assassino è ancora in libertà! L’unica opzione dei cacciatori di morti è quella di inseguire quel dannato velivolo fino al suo rifugio e rispedirlo all’inferno dal quale è venuto! Farete in tempo prima che molti esseri viventi cadano vittima delle sue armi terrificanti?

“Dirigibile di morti” è la terza missione di Death From Above, una nuova agghiacciante campagna in tre parti di Zombie Army 4: Dead War!

Acquistalo adesso e decolla nei cieli spaventosi in questa missione per 1-4 giocatori contenente nuove e sinistre località per combattere, oggetti da collezione, obiettivi e altro ancora! Il culto infernale potrebbe essere stato sconfitto, ma il terrore continua!

Qui potete vedere il trailer pubblicato da parte di Flix Interactive e Rebellion.

Uno dei DLC rilasciati precedentemente era Damnation Valley.