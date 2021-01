Cris Tales: ecco la Collector’s Edition (ma solo negli USA)

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori Dreams Uncorporated e SYCK hanno annunciato la Collector’s Edition di Cris Tales, che può essere preordinata ora esclusivamente tramite il Maximum Games Store e la spedizione è disponibile solo negli Stati Uniti.

La Collector’s Edition ha un prezzo di 99,99 dollari, e include:

Qui sotto potete vedere i tweet sul profilo ufficiale Twitter del gioco, che fa sapere di come appunto la spedizione per l’edizione da collezione è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Aggiungendo che “i fan internazionali possono utilizzare un servizio di inoltro della posta o trovare un amico con sede negli Stati Uniti. Comprendiamo che si tratta di un inconveniente ed esploreremo più opzioni di spedizione internazionali man mano che il Maximum Games Store cresce.”

Lasciandovi al tweet qui sotto vi ricordiamo che Cris Tales, inizialmente previsto per il 17 novembre, sarà disponibile per i primi mesi del 2021 (data precisa non ancora annunciata), su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S e Google Stadia.

Shipping for the Collector’s Edition is currently only available in the US. International fans can use a mail forwarding service or find a US-based friend. We understand this is an inconvenience and will explore more international shipping options as the MG Store grows.

— Cris Tales (@CrisTalesGame) January 19, 2021