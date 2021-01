Horizon Zero Dawn si aggiorna alla versione 1.10

Guerrilla Games, studio di sviluppo dietro Horizon Zero Dawn per PS4 e PC, su quest’ultima piattaforma si è interamente dedicato alla pubblicazione di patch mirate esclusivamente alla risoluzione di bug, dai peggiori ai minori che pian piano sono diminuiti.

Oggi, il suddetto titolo si aggiorna alla versione 1.10 su PC, arrivando così ad avere una serie di miglioramenti. Tra questi, abbiamo soluzioni ai crash, così come miglioramenti generali alle performance ma non solo. Infatti, sono stati risolti alcuni problemi grafici, come la risoluzione più bassa del normale se giocato in modalità finestra o la lista missioni che va sovraponndosi con la lista di missioni del tutorial.

Infine, Guerrilla Games ha lasciato un messaggio rivolto ai giocatori, il quale ha avvertito che d’ora in avanti, le patch per Horizon Zero Dawn su PC arriveranno meno frequentemente per concentrarsi così sullo sviluppo del seguito, Horizon Forbidden West. Intanto, qui potrete trovare l’intero patch log dell’ultimo update.