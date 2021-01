Fallen Legion Revenants: demo disponibile e nuovo trailer

Da oggi 19 gennaio è disponibile la demo di Fallen Legion Revenants sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch. Per l’occasione, NIS America ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco in questione è un action RPG ambientato in un mondo ricoperto di miasma, dove ciò che resta dell’umanità si è rifugiata in un castello fluttuante governato da un folle.

Come si vede sulla pagina ufficiale nel PlayStation Store, nella versione di prova si può giocare il Capitolo 1, ottenendo un tema esclusivo. Si potrà poi continuare la tua storia nel gioco completo trasferendo i salvataggi della demo. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio.

Caratteristiche principali di Fallen Legion Revenants: