Razer è già il brand più popolare nel gaming del 2021

Di recente si è tenuto il CES 2021, l’evento interamente dedicato alla tecnologia o, più che evento, è giusto chiamarla fiera, alla quale quest’anno hanno partecipato quasi 2000 esperti con i propri gadget hi-tech. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Razer, brand che si è gia aggiudicato il premio, tra i tanti, “People’s Choice Award” per il secondo anno consecutivo e per la quinta volta in totale.

Qui di seguito, trovate una lista con i prodotti che il franchise ha mostrato al CES 2021, gli stessi che gli han permesso di aggiudicarsi la vittoria dei molteplici premi e, di seguito, trovate la lista dei premi, per l’appunto.

Come già accennato sopra, ecco tutti i premi vinti da Razer durante il CES 2021 grazie ai prodotti presentati che, ricordiamo, si è tenuto poco tempo fa con anche alcuni annunci in ambito gaming da parte di Sony.

Razer Blade 15

Best of CES, People’s Choice Award – Engadget

Editor’s Choice – Slickdeals

Editor’s Choice – Reviewed.com

Best Gaming Laptop – Android Authority

Best Gaming Laptop – Best Products

Razer Blade Pro 17

Best Gaming Laptop – Techaeris

Razer Project Hazel

Best of CES – Window’s Central

Best of CES – PC World

Best of CES – PC Mag

Best of CES – Mashable

Best Concept – How-To-Geek

Hottest of CES – TechRadar

Best in Show – Trusted Reviews

Best Concept – Tom’s Hardware

Best in Show – Tech Advisor

Razer Project Brooklyn