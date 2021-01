Naughty Dog: prima possibile concept art di un fantasy?

Siamo tutti più o meno sicuri che, la prossima pubblicazione di Naughty Dog, arriverà esclusivamente su PlayStation 5. Non siamo noi a dirlo, bensì i (giusti) tempi che separano le varie uscite dello studio californiano. Dopo il clamoroso successo di The Last of Us Part II nel 2020 (sebbene la nostra redazione abbia deciso, quasi all’unanimità, di assegnare la GOTY ad un altro titolo), molti si stanno chiedendo a cosa lavorerà Naughty Dog adesso.

Le prime voci (e forse conferme) non tardano ad arrivare. Infatti, il senior concept artist di Naughty Dog, Hyoung Nam, all’interno del proprio portfolio digitale che trovate qui, ha pubblicato un disegno che sicuramente ritrae qualcosa che si distacca dalla realtà. L’immagine la trovate in calce alla notizia e, come potete vedere, è chiaramente un concept fantasy.

Assieme all’immagine, Nam posta una didascalia che lascia intendere a chi la legge che tale immagine derivi da un nuovo gioco, alludendo poi al fatto che noi giocatori “sappiamo ciò di cui sta parlando”. In realtà sappiamo ben poco ma, forse, non manca molto per saperne qualcosa in più in maniera ufficiale da parte di Sony. Vi invitiamo pertanto a tornare da noi, GamesVillage promette di tenervi aggiornati sulla questione!