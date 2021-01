Death Stranding: il gioco ha avuto delle vendite record?

Più di un anno ormai è passato dall’uscita di Death Stranding, l’ultimo lavoro targato Kojima Productions e partorito dal genio del creatore di Metal Gear Solid. Si tratta di una pietra miliare nel panorama videoludico contemporaneo, che in estate ha ricevuto anche uno stupefacente port per PC (disponibile anche via Steam), un titolo che ha rasentato davvero il concetto di perfezione e che ha suscitato critiche e recensioni etusiastiche (qui la nostra).

Eppure Sony non ha mai reso noto quante copie abbia venduto il capolavoro di Hideo Kojima. Sappiamo che il titolo ha avuto un lancio piuttosto buono in Giappone e nel Regno Unito, ma non si è mai parlato di quanti milioni di copie possa aver venduto. Ebbene, a quanto sembra dall’esame del profilo LinkedIn dell’ex capo di PlayStation Worldwide Studios, Death Stranding avrebbe avuto delle vendite record.

Michael Mumbauer, attualmente senior art director dei Worldwide Studios, ha recenemente aggiornato il suo profilo professionale sul social network, arricchendo la sua descrizione con un rapporto dettagliato della sua carriera piena di successi. Ed è proprio in questa descrizione che parla dei titoli che hanno ottenuto “vendite da record e acclamazione internazionale”, citando God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man e infine, Death Stranding.

Il gioco ha ricevuto un incontestabile riconoscimento a livello internazionale, ma va detto che gli altri titoli presenti nella lista di Mumbaur hanno venduto all’incirca 10 milioni di copie dalla release. Insomma, se Death Stranding si fosse attestato su cifre simili Sony l’avrebbe certamente pubblicizzato. E inoltre lo stesso Kojima, interrogato sulle vendite della sua creatura nel maggio 2020, aveva spiegato che il gioco stava andando bene, ma non aveva indicato cifre a sei zeri.

Insomma, finché questa notizia non verrà confermata da Sony, bisognerà continuare a prenderla per quello che è: un rumor. Nel frattempo Kojima Productions è al lavoro sul suo prossimo progetto, che sicuramente sarà in grado di entusiasmarci tanto quanto lo è stato Death Stranding!