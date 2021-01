Microsoft Flight Simulator: la versione Xbox One non è stata esclusa

Microsoft Flight Simulator è stato pubblicato lo scorso anno e, pochi giorni fa ha ricevuto il primo aggiornamento di questo 2021, il quale arricchisce il simulatore della neve in tempo reale. Durante il corso dell’anno, è previsto l’arrivo del titolo anche sulla nuova generazione Microsoft, vale a dire Xbox Series X|S ma, sin dal suo annuncio per console, qualcuno ha iniziato a chiedersi se potrà mai esserci la possibilità di vedere una versione Xbox One.

Proprio riguardo questo punto Jorg Neumann, colui che è attualmente a capo dell’acclamato simulatore, non ha negato la cosa. Parlando ai colleghi di Eurogamer, Neumann ha affermato che rendere funzionale l’opera di Asobo Studios su Xbox One sarebbe una bella sfida, aggiungendo poi che, al momento, l’attenzione è focalizzata alla pubblicazione della produzione su Xbox Series X|S.

Comunque, vedendo l’alta richiesta di prestazioni hardware da parte del titolo, sembra normale chiedersi se sia realmente possibile una versione old-gen e, in caso, se possa essere una buona idea pubblicare un’opera del genere andando a sacrificare non poco del comparto tecnico. Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è attualmente disponibile su PC e verrà pubblicato in estate su Xbox Series X|S.