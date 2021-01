PUBG: in arrivo un nuovo titolo nel 2022 ambientato nello stesso universo

Chiaramente, da qualche mese a questa parte, abbiamo capito che l’universo di PUBG, il battle royale di successo e conosciuto anche con il nome di PlayerUnknown’s Battlegrounds, è in via d’espansione. A The Callisto Protocol, annunciato dal padre creatore dell’acclamata serie Dead Space, e ai nuovi titoli principali, se ne aggiunge ancora un altro, a quanto pare.

Secondo un report da Bloomberg, Krafton (ovvero la compagnia principale della PUBG Corp) ha confermato che un paio di nuovi titoli sono attualmente programmati. Il primo titolo è quello mobile ma, il secondo, nominato in un possibile report che vi abbiamo precedentemente riportato tra le nostre pagine, potrebbe essere proprio PUBG 2.0. Ovviamente, GamesVillage rimarrà con orecchie ed occhi ben aperti per tutte le possibili novità del caso.