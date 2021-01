Atomic Heart: ecco come gira con GeForce RTX

C’è grande attesa per il lancio di Atomic Heart, l’RPG di casa Mundfish ambientato in una Unione Sovietica futuristica, dove la sfida tra il blocco comunista e il capitalismo occidentale si è spostata sul piano tecnologico, tra ologrammi e robot. Nei panni di un agente speciale del KGB ci ritroveremo nel bel mezzo di un malfunzionamento del sistema di controllo robotico all’interno dello stabilimento di produzione di questi macchinari. Riusciremo a sopravvivere a questa terrificante avventura?

Le affascinanti premesse relative alla trama di questo insolito RPG di produzione russa hanno generato immediatamente delle alte aspettative nei giocatori. Aspettative che Mundfish ha deciso di elevare ancora di più, svelando un nuovo trailer del gioco, realizzato in collaborazione con Nvidia e con la sua GeForce RTX.

Si tratta di un breve video (poco pù di un minuto e venti secondi) nel quale però la casa di sviluppo russa ha deciso di mostrare le potenzialità che avrà Atomic Heart grazie nuovissime tecnologie come il ray tracing e il deep learning super sampling (DLSS) garantiti dalla potenza della scheda grafica di casa Nvidia. Godetevi il trailer: lo trovate in calce all’articolo!

Vi ricordiamo che Atomic Heart è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC (dove sarà disponibile anche via Steam, se avete a disposizione questi requisiti di sistema), oltre che per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S (come confermato da Mundfish lo scorso agosto).