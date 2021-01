Fallen Legion Revenants Provato: tra guerra e politica

Quella di Fallen Legion è una serie che non sempre è riuscita a convincere stampa e pubblico, colpa soprattutto di una certa ripetitività portata avanti di capitolo in capitolo. La saga, nata da Mintsphere e YummyYummyYummy, porta con sé l’onore di essere la prima esportazione videoludica delle Filippine, la quale nelle sue passate iterazioni, ha proposto un gameplay che vede l’action-RPG incontrarsi con il classico J-RPG, il tutto portato avanti da un’immancabile visuale a scorrimento orizzontale. Tuttavia, nonostante diversi apprezzamenti, la saga non è mai riuscita a sfondare concretamente nel mercato globale e rimane tutt’oggi riservato ad una piccola nicchia di giocatori.

Dopo i primi due capitoli, riuniti in seguito in un unico prodotto che prende il nome di Fallen Legion: Rise to Glory, la serie torna in Europa con un nuovo gioco inedito intitolato Fallen Legion Revenants, pronto ad approdare in Europa il 16 febbraio 2021 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Nelle ultime ore, a sorpresa, NIS America ha annunciato la disponibilità di una demo giocabile del titolo, scaricabile presso il PlayStation Store e l’eShop di Nintendo. Noi di Gamesvillage ci siamo tuffati in questa curiosa prova, dove abbiamo avuto modo di assaporare approfonditamente il sistema di combattimento e il suo gameplay, in attesa di scoprire cosa ci attenderà nel prodotto finale. Ve ne parliamo in questo nuovo provato.

Fallen Legion Revenants: un sistema di combattimento fin troppo familiare

Nella demo resa disponibile a sorpresa su PlayStation Store e Nintendo Eshop, abbiamo appreso molto dal sistema di combattimento di Fallen Legion Revenants, in primis abbiamo notato sin da subito diverse analogie con il gameplay di Indivisible di Lab Zero Studio. Nonostante ripeschi le meccaniche del suo predecessore, Fallen Legion: Rise to Glory, per i novizi alla neonata serie il paragone con il prodotto di 505 Games è quasi del tutto inevitabile. Infatti troveremo un’impostazione veramente simile a quella che ha caratterizzato l’avventura di Ajna e soci, ciò nonostante, il prodotto di Mintsphere riesce nella sua demo a svelare un’identità propria, e in questi casi è ciò che conta realmente. Presentandosi come un action-side-scrolling bidimensionale, ricalcando uno stile artistico che richiama i più grandi successi di Vanillaware, Revenants inscena un sistema di combattimento semplice, rapido ma non del tutto intuitivo. Mentre avremo ben tre personaggi attivi nel combattimento, i quali prendono il nome di Experimentals, a fornire supporto nel quartetto troviamo una splendida maga di nome Rowena, i cui capelli argentei caratterizzano un personaggio determinato a tornare dalla sua – prematura – morte per accogliere nuovamente tra le sue braccia suo figlio. La maga per esempio, non avrà un ruolo attivo in battaglia e né tanto meno sarà possibile controllare, tuttavia il giocatore potrà impartirle dei comandi e sarà l’unica che potrà curare i membri feriti del party grazie ai suoi poteri. Come accadeva in Indivisible, i personaggi vengono disposti in una formazione a rombo, le cui posizioni dei rispettivi combattenti in utilizzo potrà essere cambiata in qualsiasi momento: non vi saranno dei turni a dettare il ritmo di una battaglia, bensì avremo dei cooldown di riferimento per caricare uno o più attacchi; possiamo soltanto immaginare come una futura progressione migliorerà questo aspetto. Cambiare posizione permette di proteggere il guerriero ferito gravemente facendogli scudo con gli altri personaggi, ed intercettare gli attacchi nemici limiterà i danni subiti. Disposta sotto al party, sul terreno di battaglia, vi è una sorta di scacchiera sopra la quale i combattenti potranno spostarsi per avvicinarsi od allontanarsi dagli avversari, cosicché sia possibile addirittura schivare i colpi dei nemici.

Ciascun personaggio in utilizzo è legato da un tasto della periferica, proprio come abbiamo potuto vedere in Indivisible, la realizzazione di combo durante la fase offensiva viene ulteriormente facilitata da un sapiente utilizzo di ciascun personaggio. A tratti però, il gameplay diventa confusionario e non sempre un attacco di massa sarà la scelta migliore: quando attaccherete, sarà il momento in cui abbasserete la guardia e rispondere con una tempestiva parata non sempre risulterà semplice. Il sistema di combattimento di Fallen Legion Revenants non sembra fermarsi qui: troviamo inoltre delle abilità speciali per ogni singolo membro del party, definite come “death blow”, delle potenti mosse capaci di danneggiare gravemente il nemico. Nella demo abbiamo potuto provare anche qualche boss fight, e al momento non ci sono sembrate chissà quanto variegate, l’impressione – purtroppo – è quella di star affrontando dei nemici più resistenti senza alcuna particolarità nel loro level design, moveset o difficoltà.

Influenze negative

La demo di Fallen Legion Revenants però non si ferma solamente a mostrare il sistema di combattimento: dopo aver giocato nei panni di Rowena guidando il party in battaglia, le sezioni più tranquille del titolo vengono affidate al co-protagonista. Lucien, un carismatico politico che risiede nel castello di Welkin, collaborerà con l’affascinante maga per risolvere i misteri legati alla piaga che affligge la città. Nei suoi panni il giocatore può interagire con i vari personaggi che si incontreranno nelle aree disponibili del castello, ma soprattutto, si ha la possibilità di gestire il party prima di affrontare una nuova missione. Nonostante l’interazione con i vari interlocutori al momento si presenti fin troppo scarna, Lucien ha un ruolo fondamentale nel momento in cui decideremo di partire con i nostri guerrieri verso la prossima meta. Infatti nel corso del livello appena avviato, lui e Rowena si manterranno in contatto per uno scambio di informazioni e dalla raccolta di quest’ultime dipenderà lo svolgimento della missione. Vi saranno dei momenti critici in cui si transiterà da un personaggio all’altro per esigenze ludo-narrative, ci sono capitate alcune occasioni in cui un’informazione scovata da noi con Lucien influenzasse addirittura l’obiettivo della missione; questo potrebbe generare una curiosa ramificazione della storia e della partita stessa, dando al giocatore il diritto prendere decisioni sulla base delle informazioni in possesso. Peccato purtroppo che la demo non abbia saputo risaltare il castello con interazioni più interessanti, ma confidiamo in un maggiore approfondimento di tale ambiente nel prodotto finito.

Ciò che invece ci ha più incuriosito è il volto estetico di Revenants, che sembra richiamare le opere di Koji Igarashi, come Castlevania e il più recente Bloodstained: Ritual of the Night, con quelle ambientazioni gotiche rappresentate da una visuale a scorrimento orizzontale ed un comparto grafico bidimensionale. Al momento è impossibile parlare con cognizione di causa dell’aspetto narrativo, dato che la demo ci ha catapultati subito nell’azione senza fornirci alcun dettaglio legato alla trama.

In questo primo contatto con Fallen Legion Revenants possiamo constatare che nel momento della sua release, ci troveremo davanti ad un titolo decisamente ispirato, il quale punterà tutto su un sistema di combattimento ancora tutto da scoprire. Ciò che più ci ha fatto storcere il naso in questa demo è l’assenza dell’esplorazione di ciascun dungeon affrontato, poiché il movimento viene automatizzato fino al raggiungimento del prossimo scontro. Inoltre, l’assenza di particolari interazioni nel castello, luogo che fungerà da Hub di gioco, non ci ha trasmesso delle sensazioni positive e la nostra paura è che tale luogo sia solo uno scenario in cui il giocatore può modificare le impostazioni di gioco o salvare la partita. Interessante invece il dualismo ludo-narrativo dei due protagonisti, i quali assolvono a compiti completamente diversi per garantire una corretta coralità ludica: chissà se nei panni di Lucien i dialoghi permetteranno non solo di sbloccare determinate scelte, ma di influenzare addirittura i percorsi della stessa trama. Ultimo ma non per importanza, il comparto artistico, che richiama produzioni importanti come Dragon’s Crown e Castlevania, ispirandosi a loro attraverso ambientazioni ed un pizzico di character design. Il titolo sembra promettere bene, e non vediamo l’ora di parlarvene in futuro nel momento in cui si presenterà dinanzi a noi nella sua forma completa.