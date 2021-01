Santa Monica Studio sta lavorando su un gioco non ancora annunciato

Non solo God of War 2! Tramite un nuovo annuncio di lavoro diffuso in un tweet, Sony Santa Monica Studio ha annunciato di aver iniziato lo sviluppo di un gioco non anco annunciato, senza però svelarne l’identità e le piattaforme su cui arriverà (ma presumiamo almeno PlayStation 5). La figura ricercata è un Art Director da aggiungere al team che sta curando questo nuovo titolo.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa sta bollendo nella seconda pentola di Santa Monica Studio, anche se al momento non sappiamo quando verrà diffuso l’annuncio del gioco. Siamo anche in attesa di scoprire tutto su God of War 2.

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥

We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!

If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021