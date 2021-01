Assassin’s Creed Blade of Shao Jun: il nuovo manga arriva in Europa

Assassin’s Creed Blade of Shao Jun non è purtroppo (per i videogiocatori) il nome del nuovo capitolo della serie di Ubisoft, ma si tratta del manga inspirato ad Assassin’s Creed Chronicles China, già disponibile in Giappone in due volumi e pronto ad arrivare anche in Europa, almeno in lingua inglese.

Il manga segue la storia della già nota Shao Jun (protagonista di “Chronicles China”) e della sua discendente Lisa Huang, ricercatrice che ha realizzato un suo Animus personale. Shao Jun, ormai invecchiata e rimasta l’unica della sua confraternita, farà ritorno in Cina dove rivivendo nei ricordi della sua discendete affronterà il gruppo chiamato “Otto Tigri”, pronti ad ostacolare l’ultima missione dell’assassina, ovvero cercare un misterioso tesoro. Dunque, grazie a Lisa (che però pensa di condurre un semplice esperimento) sarà possibile rivivere l’avventura finale di Shao Jun, ma anche qualcun altro mira a questi ricordi e a quel tesoro, ossia il Dottor Kagami. Al momento non sappiamo se Assassin’s Creed Blade of Shao Jun verrà adattato anche in italiano. Di seguito la cover dell’opera.