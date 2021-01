Genshin Impact: arriva il supporto per i controller mobile

Con nuovi contenuti Genshin Impact nel 2021 come eventi speciali e nuovi personaggi, i giocatori della versione mobile saranno felici di apprendere che il team di sviluppo sta pianificando di portare il supporto del controller mobile nel sistema, in particolare per gli utenti iOS. In un post di discussione degli sviluppatori, miHoYo ha risposto ad alcune delle domande più frequenti dei suoi giocatori e ha fornito alcuni dettagli sull’aggiornamento alla versione 1.3 per Genshin Impact: alcuni dei cambiamenti riguardano il funzionamento del Resin System e la possibilità di convertire i materiali inutilizzati nel gioco. Il team ha anche dichiarato che i travelers che hanno aggiornato i loro dispositivi Apple a iOS 14 in poi saranno finalmente in grado di utilizzare i loro controller mobile. Per i giocatori che preferiscono l’esperienza del controller, questo è particolarmente utile nei dungeon o nelle missioni che hanno un’azione pesante o richiedono tempi di reazione rapidi.

Una volta che i giocatori avranno aggiornato alla versione 1.3, il gioco sarà in grado di supportare i seguenti controller fisici: il controller wireless Xbox (versione Bluetooth), il controller wireless Elite per Xbox serie 2 e il controller wireless PlayStation Dual Shock 4. Per i controller Bluetooth specializzati per iOS: il team di sviluppo ha affermato che il gioco fornirà solo un supporto parziale. Sfortunatamente per gli utenti non iOS, nessuna informazione ufficiale è stata confermata se lo stesso supporto del controller verrà implementato per i dispositivi Android. L’aggiornamento alla versione 1.3 del gioco attualmente non ha una data di rilascio ufficiale da parte degli sviluppatori, ma il sito DualSHOCKERS, riporta una live il 22 gennaio per le ore 13 (ora italiana), dove verranno rivelati maggiori dettagli sul prossimo aggiornamento. Fino ad allora, Genshin Impact ha ancora così tanti contenuti da offrire ai suoi giocatori, sia che si tratti di Travelers che hanno appena iniziato con la storia o che hanno già completando l’evento Hypostatic Symphony . Si spera che con l’enorme quantità di cose da fare nel gioco, i giocatori saranno in grado di passare il tempo attivamente fino a quando il nuovo aggiornamento non sarà disponibile. Genshin Impact è ora disponibile su App Store, Google Play, PC, PS4 e PS5 ed è attualmente in fase di sviluppo una versione per Switch.