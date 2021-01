Pokemon Go: Niantic vince causa da 5 milioni di dollari

Il 2021 inizia con una nota positiva per il creatore di Pokemon Go Niantic: lo sviluppatore con sede a San Francisco ha risolto una causa per violazione del copyright del 2019 contro il gruppo di Hacker Global ++, poiché il gruppo di cheat-making deve pagare a Niantic $ 5 milioni e ammettere diversi tipi di violazione del copyright e violazioni di abuso del computer. Nel 2019, Global ++ ha creato e venduto versioni modificate dei giochi di Niantic, inclusi Pokemon Go e Harry Potter: Wizards Unite: queste versioni compromesse consentivano agli utenti di modificare la propria posizione GPS e di utilizzare funzioni come auto-walk per ingannare il gioco. Niantic ha inviato diverse lettere di cessazione e sospensione al gruppo di hacker per interrompere la vendita delle versioni compromesse, sfortunatamente, Global ++ ha ignorato le lettere e Niantic ha intentato causa: nella causa, Niantic ha affermato che Global ++ ha incassato milioni di dollari vendendo migliaia di abbonamenti ad app basate sulla proprietà intellettuale di Niantic.

La società ha accusato Global ++ di accedere, utilizzare e trarre profitto dal codice sorgente illegalmente e Hacker Global ha ammesso di aver violato diverse leggi federali, tra cui la violazione del copyright e la violazione del Computer Data Access and Fraud Act della California. Global non solo deve globale pagare i $ 5 milioni a Niantic, ma deve anche smettere di fare diverse attività tra cui hackerare le app della Niantic, vendita di programmi che includono il codice di Niantic / proprietà intellettuale, e l’accesso ai dati da Niantic in generale. È stato un anno strano per Niantic, le cui app si basano su giocatori che si radunano in mezzo alla folla e camminano fuori: quando la quarantena è iniziata in tutto il mondo, ha rapidamente adattato i giochi per essere ancora utilizzabili in un ambiente socialmente distante. Questi cambiamenti hanno dato frutti poiché la società ha realizzato un enorme fatturato di 1,92 miliardi di dollari l’anno scorso. Pokemon GO è al momento disponibile per dispositivi mobile.