Top 5 giochi che la gente non smetterà mai di giocare

L’irresistibile voglia di azionare lo spin di una slot o di gridare “all-in” in una mano a poker. Sono tutte sensazioni straordinarie, che ogni giocatore d’azzardo sogna di provare almeno una volta nella vita. Spesso, però, ci è impossibile raggiungere le sale giochi di persona, magari perché sono lontane o perché non abbiamo il tempo per spostarci da casa. Ma il problema è ormai superato. Lo sviluppo tecnologico del nostro Paese, infatti, ci ha permesso di ovviare alla questione grazie alla creazione di applicazioni e siti internet adibiti al gioco d’azzardo. Parliamo, ovviamente dei casinò online, che ci permettono di soddisfare la nostra sete di gioco in qualunque momento dell’anno o della giornata, essendo aperti 24 ore su 24 e 365 giorni su 365. Questo perché le sale giochi virtuali sono a portata di mano, anzi di dito. Basta un tablet o uno smartphone connessi ad internet per poterci immergere nel magico mondo del gambling online.

Le sale virtuali, inoltre, ospitano tutti i giochi, e anche di più, che si troverebbero normalmente in un casinò fisico. Ma quali sono quelli cui la gente non rinuncerebbe mai e poi mai sia in una sala reale che in una virtuale? Ecco una piccola panoramica dei 5 giochi che non passeranno mai di moda. Si parte con il Bingo. Chi ha detto che questo gioco, molto simile alla nostra tombola, sia tipico solo di alcuni momenti dell’anno. Il bingo è amato e apprezzato dagli utenti in qualsiasi stagione ed è tra i giochi che non dovranno mai mancare in un portale di gambling online. Specialmente ora che sono nate le sessioni di gioco live, grazie alla tecnologia dello streaming, che permettono ai giocatori di affrontare partite iper realistiche, come stessero davvero in una sala adibita al bingo, con tanto di soddisfazione nel poter urlare in caso di vincita quella parola con l’uso del microfono del proprio pc o del proprio device mobile.

Non ci si stuferà mai poi della slot machine. Un gioco abbastanza datato ma mai passato di moda e riportato a nuova vita grazie al digitale, che ha permesso agli sviluppatori di crearne sempre di nuove e avvincenti. L’uso poi di tecnologie quali il 3D o la Virtual Reality permettono all’utente di interagire con la macchina proprio come se ce l’avesse davanti fisicamente. Clicca qui per giocare con alcune delle migliori macchinette da bar virtuali. Due giochi di carte, poi, saranno sempre scelti, almeno una volta, da chi deciderà di iscriversi ad un portale online. Parliamo del blackjack e del poker. In entrambi i casi, si tratta di giochi immortali del mondo del casinò, che regalano ai giocatori il brivido della puntata e l’adrenalina dello scoprire le carte a fine mano. Il tutto, poi, oggi lo si può fare non per forza contro il computer, bensì contro altri utenti reali che si connettono e si siedono al medesimo tavolo da gioco virtualmente grazie alle sessioni in diretta, cosa impensabile fino a qualche anno fa.

Infine non si può non citare la roulette, che rientra di diritto nella top 5 dei giochi cui la gente non smetterà mai di giocare. Se si pensa a un casinò di Las Vegas, come quelli che si vedono nei film, la roulette è sempre tra i primi giochi che vengono in mente anche a chi non ha mai pensato di frequentare una sala giochi. Anche qui la versione digitale non delude le aspettative. L’intelligenza artificiale, spesso utilizzata dai ricercatori per applicazioni tecnico-scientifiche, regala mani sempre incerte e dal risultato imprevedibile come nella realtà.