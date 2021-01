Anodyne 2: pubblicate le informazioni sulla data di lancio

Nel 2013, un titolo a 16 bit sviluppato da un team di due persone è arrivato su PC e piattaforme mobile, attirando l’attenzione della Nintendo da che lo lanciò su Nintendo Switch sei anni dopo: il sequel, Anodyne 2: Return to Dust, originariamente disponibile esclusivamente su PC, uscirà ora su altre piattaforme il 18 febbraio 2021. Secondo gli sviluppatori, i giochi seguono le orme della serie Final Fantasy, in quanto i giocatori non hanno bisogno di aver giocato il titolo precedente per capire quello più recente: Anodyne 2 accompagna i giocatori in un viaggio con Nova the Nano Cleaner sull’isola di New Theland, dove una sostanza chiamata Nano Dust infetta le persone, distorcendo emozioni e desideri. Nova viaggia per l’isola, cercando i malati e rimpicciolendosi fino a dimensioni minuscole per entrare nei loro corpi e aspirare la pericolosa Nano Dust.

La maggior parte dei giocatori che hanno giocato al primo gioco hanno immediatamente riconosciuto l’ influenza di The Legend of Zelda, un gioco da cui gli sviluppatori Sean Han Tani e Marina Kittaka hanno tratto ispirazione. Con Anodyne 2, i dungeon surreali, simili a Zelda, che si svolgono all’interno dei corpi delle persone sono giocati in 2D, come il suo predecessore. Durante le sezioni di esplorazione esterna del gioco, la grafica passa alla successiva generazione di console, simile a quella del Nintendo 64. Anodyne 2 sarà disponibile per l’acquisto digitale a $ 19,99 e avrà il supporto linguistico per spagnolo, francese, tedesco, portoghese brasiliano, giapponese e cinese semplificato e tradizionale. Il gioco includerà anche trofei e risultati. Il gioco è stato nominato per il Seumas McNally Grand Prize al 2020 Independent Games Festival. Anodyne 2: Return to Dust è disponibile su PC e uscirà su PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X / S il 18 febbraio 2021.