Black Desert Mobile: aggiunge Hadum Boss Rush

Black Desert Mobile offre ai giocatori di fine gioco una nuova sfida da superare con l’ aggiunta di Hadum Boss Rush, una nuova e difficile impresa che utilizza la classica formula di lotta contro i boss: i premi sono ottimi, tuttavia, poiché c’è la possibilità che camminerai con Primal Gear e per affrontare il nuovo nemico, dovrai completare alcune missioni e raggiunto determinati traguardi. Per prima cosa, assicurati di aver guadagnato il titolo di campione Red Nose completando la difficoltà 99 di Red Nose (Elion), quindi, completa la missione Hadum: Uneasy Peace per sbloccare Hadum Boss Rush: se sei nuovo nel gioco, potrebbe volerci molto tempo, cerca di non fare errori, questo è solo per personaggi di alto livello. Diverse altre modifiche sono state apportate con la patch di questa settimana, incluse varie modifiche al bilanciamento dei personaggi, un nuovo programma Black Sun, ora disponibile solo mercoledì e domenica, e nuove offerte consigliate per i tuoi PC attuali nel Pearl Shop.

Di seguito trovi alcune altre informazioni che ti saranno utili prima di affrontare i boss influenzati da Hadum: ricordati di usare 100 Boss Stamp e 1 Shadow Knot per entrare 1 volta. C’è anche una possibilità che appaia Hadum Special Boss Rush. Lo Shadow Knot può essere ottenuto da Hadum Spoils of Battle o tramite ricompense completando la ricompensa della missione Bounty. Vai alla scheda Rush e tocca Passa a Hadum Boss Rush per passare da Elion Boss Rush (normale) a Hadum Boss Rush. Imposta Blessings of Light su Tier 3 per entrare. Le Sacre Fiale di Luce non saranno usate all’ingresso. Ricorda che c’è un limite di tempo di 3 minuti per Hadum Boss Rush e deve essere completato entro il tempo stabilito. Un timer apparirà dopo 2 minuti e 30 secondi e scomparirà dopo il conto alla rovescia degli ultimi 30 secondi. Il moltiplicatore Hadum Boss Rush è fissato a 1x per impostazione predefinita. Un moltiplicatore 5x può essere applicato con l’utilizzo di Combat Plus. Devi avere una conoscenza boss maggiore del livello 150. La conoscenza del boss Hadum è condivisa con la conoscenza del boss Elion. Sebbene non sia attualmente disponibile in modalità Spirito nero, Pearl Abyss spera di aggiungere tale funzionalità in un futuro aggiornamento di Black Desert.