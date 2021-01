Takaya Imamura lascia Nintendo dopo 32 anni

Takaya Imamura ha lasciato Nintendo dopo 32 anni di lavoro. Ad annunciarlo lo stesso sviluppatore in un post su Facebook.

“Oggi è il mio ultimo giorno che vengo a lavorare”, ha scritto Imamura. “Ho fatto un selfie con l’edificio vuoto. È piuttosto triste pensare di non venire più qui… Tanto di cappello a me stesso per 32 anni di duro lavoro!”

Imamura ha lavorato a numerosi titoli durante la sua permanenza in Nintendo. È stato graphic designer dei giochi originali F-Zero e Star Fox, inclusi i character design di Captain Falcon e Fox McCloud, art director di Star Fox 64, chief designer su F-Zero X; direttore artistico di The Legend of Zelda: Majora’s Mask, inclusa la creazione di Tingle, produttore di Star Fox: Assault e Star Fox: Command, director di Steel Diver e Tank Troopers, e supervisore per una serie di altri giochi delle saghe F-Zero e Star Fox.