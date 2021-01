Genshin Impact: dietro le quinte di Dragonspine

In questo periodo miHoYo sta pubblicando una serie di filmati-documentario che mostrano i riferimenti paesaggistici che hanno ispirato il loro JRPG di successo Genshin Impact. Dopo i paesaggi carsici di Zhangjiajie, e dell’area di Huanglong e la citta di Guilin, è il turno di Dragonspine, arrivata nel gioco con l’aggiornamento 1.12.

Come descritto sul forum ufficiale del gioco:

Dopo tutto questo tempo, Dragonspine ha finalmente rivelato i suoi veri colori. La geografia e il clima unici di Dragonspine, in netto contrasto con gli ampi campi e le splendide formazioni rocciose delle aree precedenti, ha rappresentato una sfida completamente nuova in termini di progettazione ambientale. Viaggiatori, ricostruiamo insieme questo sentiero innevato dietro le quinte.

Viene oltretutto spiegato che i riferimenti del mondo reale per creare Dragonspine arrivano dal monte Cervino, tra Italia e Svizzera, che ha catturato l’immaginazione della team per la sua sorprendente forma conica. Inoltre, le sue dimensioni relativamente piccole rispetto al resto dell’open world hanno fatto sì che miHoYo spendesse una somma considerevole di tempo creando sezioni di caverne interne per massimizzare l’area esplorabile.

Lasciandovi al filmato qui sotto, dal titolo “Snow-Covered Path” vi ricordiamo che, sempre in questo contesto, era stato pubblicato anche un altro interessante dietro le quinte di Genshin Impact, dal titolo “Song of Travelers”, relativo alle musiche della regione Liyue.