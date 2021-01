Fortnite: arriva il Predator cacciatore

Tra le novità in arrivo in Fortnite con l’aggiornamento 15.21, arriva il Predator, dell’omonima saga cinematografica. I giocatori se la dovranno vedere contro il mostro alieno in una boss fight, ed è stato aggiunto anche l’oggetto mitico “Dispositivo di occultamento del Predator”.

Questo quello che si può leggere sul post ufficiale nel sito del gioco:

“C’è qualcosa tra quegli alberi”.

In attesa di avventarsi sulla preda, Predator è emerso dalle profondità della Fortezza furtiva: il suo costume è pronto per essere sbloccato con il Pass battaglia Capitolo 2, Stagione 5

In tutta la galassia ci sono poche specie più temute degli Yautja, spaventosi guerrieri che cacciano per sport e per onore. Nella sua incessante ricerca di degni rivali, questo esemplare ha seguito John Jones. Completando gli incarichi Cacciatore della giungla, i giocatori potranno sbloccare il costume Predator, con l’emote intergrata Biocasco attivo insieme a spray, stendardo ed emoticon del Cacciatore con visione termica.

Predator ti intriga ma non hai il Pass battaglia? Entra nella Crew di Fortnite per avere accesso immediato al Pass battaglia! Inoltre, gli abbonati alla Crew di Fortnite ricevono 1.000 V-buck al mese e il pacchetto estetico della Crew.

Lasciandovi al trailer pubblicato per l’occasione, vi ricordiamo che da oggi giocatori potranno partecipare alla coppa Pelè, in cui sono disponibili 23 maglie da calcio, tra cui quelle di Juventus, Milan, Inter e Roma.