Scarlet Hood and the Wicked Wood: data per l’early access

Il publisher Headup Games e lo sviluppatore della serie The Coma, Devespresso Games hanno annunciato che il gioco di avventura fantasy Scarlet Hood and the Wicked Wood verrà lanciato in early access per PC tramite Steam il 10 febbraio.

Il lancio iniziale mostrerà i primi quattro capitoli del gioco, seguito da diversi aggiornamenti tra cui un update dei contenuti con capitoli aggiuntivi a fine febbraio. Il capitolo finale, con finali multipli, arriverà insieme al rilascio completo a marzo. Qui sotto potete vedere il gameplay trailer pubblicato per l’occasione.

Questa la storia e le caratteristiche di Scarlett Hood and the Wicked Wood attraverso la pagina Steam:

È un nuovo giorno nel regno di Glome. La luce del sole si insinua nella terra rivelando un mondo lussureggiante e vibrante pieno di magia, bellezza e artefatti di una misteriosa cultura passata. I Munchkin chiamano questa terra casa, ma la condividono con le Sette Streghe, Cavalieri di latta, bestie parlanti, mostri spaventosi e carovane di mercanti.

Scarlet si risveglia in questa strana terra dopo essere stata scossa da un tornado. Attraverso una serie di sfortunati eventi, si ritrova incaricata di guidare una sfortunata truppa di Munchkin attraverso il Bosco Malvagio verso la salvezza. Un problema: l’irascibile Strega Nera, LeFaba, ha l’abitudine di incenerire aspiranti viaggiatori che deviano attraverso la sua foresta. Scarlet sembra venire sconfitta, ma una maledizione la fa rivivere lo stesso giorno. Può il nostro esploratore alle prime armi prendere il mantello della Strega Rossa ed evocare il moxie per superare il disastro che la aspetta ogni volta?

Scarlet Hood and the Wicked Wood è un gioco d’avventura basato sulla trama. Nei panni di Scarlet, dovrai rivivere sette giorni di sfortuna e prendere una serie di decisioni per guidare la tua truppa di Munchkin fuori dal Wicked Wood. Sperimenta risultati ramificati in base alle tue decisioni, ed immergiti in una storia ammaliante fatta di fantastiche avventure!