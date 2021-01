Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: confermata la versione fisica su Switch

Proprio ieri vi abbiamo informato riguardo l’annuncio della data d’uscita ufficiale di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning su Nintendo Switch da parte di THQ Nordic. Quest’oggi, altre ottime notizie arrivano per il remake del famoso action-RPG del 2012.

La buona nuova è relativa ad una versione in particolare. Stiamo parlando della versione fisica, la quale sarà ugualmente venduta. Si tratta quindi di una piccola conquista per coloro particolarmente affezionati alle copie fisiche. Come potete vedere in calce, vi riportiamo il post ufficiale dall’account Twitter.

In più, gli sviluppatori fanno sapere che per chiunque acquisterà una copia fisica di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning per Nintendo Switch, non vi sarà alcun download aggiuntivo. Con questa “caratteristica” che fa ormai quasi (e purtroppo) vecchia scuola, vi rimandiamo alla descrizione del titolo, seguita dal post.

Ritorna un successo degli RPG! Rimasterizzato con grafica incredibile e gameplay aggiornato, Re-Reckoning offre intensi combattimenti RPG personalizzabili in un immenso mondo di gioco. Scopri i segreti di Amalur, dalla vibrante città di Rathir alla vasta regione di Dalentarth, fino alle cupe caverne della Sala dei briganti. Salva un mondo lacerato da una guerra spietata e appropriati del segreto dell’immortalità nei panni del primo guerriero sottratto al freddo abbraccio della morte. Crea il personaggio più adatto agli intensi combattimenti, scegliendo tra tantissime combinazioni di attitudini, abilità, armi e armature.

Grazie al rivoluzionario sistema del destino potrai far evolvere la classe del tuo personaggio allineandola al tuo stile di gioco.

Combina attacchi magici e da mischia quando affronti schiere di nemici in grandiose sequenze di combattimento e finiscili con brutali uccisioni Mutafato.

Amplia la tua esperienza in Amalur con tutti i DLC del gioco originale, da Denti di Naros a Leggenda di Kel il Morto e altro ancora!

Centinaia di ore di gioco RPG ti attendono! Viaggia dalla vibrante città di Rathir alla vasta regione di Dalentarth, fino alle cupe caverne della Sala dei briganti per scoprire i segreti di Amalur.

Esplora la profondità di storie ambientate in un universo immerso in 10.000 anni di fiction creata dallo scrittore di bestseller del New York Times R.A. Salvatore.

Salva un mondo lacerato da una guerra spietata e appropriati del segreto dell’immortalità nei panni del primo guerriero sottratto al freddo abbraccio della morte.

Esplora un immenso mondo di gioco che presenta “più contenuti di quanto sia lecito aspettarsi da un’esperienza per giocatore singolo!”

Affronta tantissime missioni secondarie ricche di intrighi politici, storie d’amore, magia nera e divertimento, tutte collegate alla missione principale.

Qualità grafica migliorata in Re-Reckoning.