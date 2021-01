Subnautica Below Zero classificato per PS5 e Xbox Series X|S

Sin dal 2019, il sequel del survival Subnautica, Subnautica Below Zero, è all’interno del programma Accesso Anticipato di Steam. Sono quindi quasi due anni ormai e l’utenza PC ha già messo mani su un titolo che si avvia al completamento. Unknown Worlds Entertainment ha confermato l’uscita della propria opera su Xbox One e PlayStation 4, sebbene adesso salti anche una possibile versione next-gen.

Ciò è possibile, appunto, perchè l’ente di classificazione ESRB ha classificato la produzione adventure-survival sia per PlayStation 5, che per Xbox Series X e S. La prassi vuole che i titoli vengano classificati una volta vicini alla loro uscita, è quindi probabile l’arrivo di un annuncio da parte del team di sviluppo. Vi menzioniamo inoltre la scelta dalla casa sviluppatrice di alzare il prezzo in modo permanente per la propria opera.

Come vi abbiamo già accennato poco sopra, Subnautica Below Zero è attualmente disponibile su PC in Accesso Anticipato su Steam ma potrebbe essere presto in arrivo anche altrove. Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati in merito alla situazione.