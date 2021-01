Apex Legends: domani trailer di lancio della stagione 8

Un paio di giorni fa Electronic Arts e Respawn Entartainment hanno fatto uscire il video “Good as Gold” che introduce la prossima leggenda che entrerà nel roster di Apex Legends per l’ottava stagione. Poco fa invece, sui canali social del battle royale, è stato annunciato che domani, quando qui in Italia saranno le ore 17:00, verrà pubblicato il trailer di lancio della stagione 8.

Questo quello che c’è scritto nel tweet:

Walter “Fuse” Fitzroy è arrivato per partecipare agli Apex Games. Ma non tutti su Salvo ne sono contenti. Guarda cosa succede quando farà il suo ingresso in grande stile domani alle 8:00 PT (17:00 qui in Italia ndr) nel trailer di lancio della Season 8 di Apex.

Vedremo dunque domani cosa verrà mostrato riguardo la nuova leggenda e le novità che verranno introdotte in Apex Legends.

Ricordiamo che i Dataminer avevano scoperto dei file che suggeriscono che Fuse abbia un’abilità tattica chiamata Airburst Grenade, in cui può usare un lanciatore sul suo braccio destro meccanico per sparare una granata e un‘abilità ultimate chiamata The Motherlode, che gli consente di usare un cannone sulla schiena, che lancia un missile che lascia fiamme sulla sua scia. Non ci sono ancora informazioni sulla sua abilità passiva.

La stagione 8 arriverà il 2 febbraio, due giorni prima del secondo anniversario di Apex Legends. Oltre a introdurre Fuse, Mayhem cambierà per la terza volta l’aspetto e l’atmosfera della mappa iniziale del gioco, Kings Canyon. Infine, la stagione 8 porterà una nuova arma all’arsenale di Apex, un fucile chiamato 30-30 Repeater.