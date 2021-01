Two Point Hospital Jumbo Edition: ecco quando e dove arriverà

Il colosso giapponese Sega e lo sviluppatore Two Point Studios hanno recentemente annunciato che pubblicheranno una nuova versione di Two Point Hospital. Chiamata “Jumbo Edition”, essa arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, come potete ben vedere dall’annuncio ufficiale, così come è possibile vedere la data d’uscita per il 5 marzo.

Il costo qui da noi sarà pari a €39.99 e conterrà i seguenti contenuti. Il gioco base, gli aggiornamenti gratuiti (REMIX 1 e 2) e Room Templaces, Bigfoot, Pebberley Island, il Pack di Oggetti Retro, il Pack di Oggetti da Esposizione, Incontri Ravvicinati e Off the Grid, il tutto con in più la possibilità di creare a piacimento grazie alla modalità Sandbox.

Con tutti questi elementi, ciò che va a distinguere questa edizione con la precedente “Console Edition” è la presenza di “Bigfoot” e “Pebberley Island”. Quindi cosa aspettate? Questa è sicuramente la versione più completa del celeberrimo manageriale targato Sega e Two Point Studios!