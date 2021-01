Disgaea 6 Defiance of Destiny: demo ora disponibile in Giappone

Dopo gli ultimi dettagli ricevuti sulla new entry da parte di NIS per la serie di Disgaea, in queste ore arriva la notizia che una demo è attualmente disponibile in Giappone per Disgaea 6 Defiance of Destiny. Ovviamente, parliamo di entrambe le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Tale demo permette ai giocatori di esplorare le parti introduttive della nuova produzione, inclusa l’opportunità di provare le nuove meccaniche come Demonic Intelligence e Auto Battle. Inoltre, piccola chicca che farà piacere a molti giocatori che attenderanno la versione occidentale della demo, è il supporto ai salvataggi tra questa versione e quella finale.

Disgaea 6 Defiance of Destiny sarà disponibile su PlayStation 4 e Switch il 28 gennaio in Giappone, mentre sarà esclusivamente disponibile sulla console ibrida Nintendo a partire dall’estate 2021 in Nord America e Europa.