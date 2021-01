Fortnite: Lara Croft in arrivo sul battle royale?

Ultimamente, Fortnite è diventato fulcro di molti incontri a dir poco impossibili con tutte le opportunità che ha raccolto nel tempo per collezionare vari personaggi da cui far derivare crossover di ogni genere. Troviamo Kratos da God of War, fino a Master Chief da Halo o Predator. Insomma, fa incontrare mondi che, per modo di dire, sono assolutamente distanti tra loro e, la crezione di Epic, non sembra fermarsi qui.

Stando ad un tweet di un dataminer del battle royale targato Epic, un nuovo crossover con il nome in codice “Typhoon” sarebbe in dirittura d’arrivo. Secondo le voci che il dataminer ha scovato, la new entry sarà un personaggio femminile, con uno stile reattivo e avrà un portale con un effetto personalizzato “a intermittenza”.

Tutte queste informazioni non portano certo a Lara Croft o, perlomeno, non direttamente. Infatti recentemente, l’account ufficiale Twitter di Tomb Raider ha postato emoji che raffigurano rispettivamente una piccozza, una donna che corre e un arco con freccia. I punti, qui, sono piuttosto semplici da connettere. A breve, probabilmente, ne sapremo di più, rimanete quindi con GamesVillage per eventuali aggiornamenti!

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon. Info:

– The skin will be female

– The skin might have reactive styles

– It's portal seems to have a custom "flicker" effect Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6 — Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021