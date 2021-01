Shattered Tale of the Forgotten King in arrivo a febbraio!

Se siete fan di titoli come Dark Souls e Bloodborne allora sicuramente non vi sarete persi Shattered Tale of the Forgotten King, l’open-world indie di casa Redlock Studio che, l’anno scorso, è entrato in early access su Steam. Ebbene, da un comunicato del developer, è emerso che il titolo verrà rilasciato nella sua versione integrale il prossimo 17 febbraio.

Redlock ha infatti comunicato che, dopo oltre un anno, Shattered Tale of the Forgotten King è pronto a uscire dalla sua fase di early access. Attualmente il gioco è in vendita su Steam a 24.99 dollari, ma è quasi certo che il prezzo salirà dopo il lancio. Shattered ha avuto moltissime recensioni positive dagli utenti, grazie soprattutto al tentativo di unire agli elementi soulslike qualche meccanica platform, che arricchisce l’esperienza di gioco.

Il gioco ci porterà nel mondo di Hypnos, in preda al caos dopo la caduta del Re. Nei panni di un eroico guerriero solitario, ricadrà sulle nostre spalle il compito di distruggere le orde di mostri che impazzano nel paese ed evitare il crollo di ogni civiltà. Un progetto entusiasmante che ha convinto i giocatori e che è pronto a mostrarsi nella sua completezza a partire dalla metà del prossimo mese.

Shattered Tale of a Forgotten King sarà disponibile su PC (via Steam), e Redlock non ha ancora comunicato niente su una eventuale versione per console. Ma se state pensando di acquistare il gioco, controllate bene i requisiti richiesti: Shattered ha bisogno, come minimo di un Windows 8.1 64 bit o di un Windows 10 64 bit, con un processore IntelCore i3-2100, 4 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 970, il tutto con almeno 15 GB di spazio su disco. Redlock Studio comunque consiglia un Windows 10 64bit con processore IntelCore i5-7600, 8 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1060 da 6 GB. Inoltre la casa di sviluppo raccomanda di utilizzare un controller.