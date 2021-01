Fall Guys: il gioco non arriverà su Xbox Game Pass

Poco più di una settimana fa si era cominciato a parlare della possibilità che uno dei titoli evento del 2020, il batle royale Fall Guys Ultimate Knockout, stesse per approdare su Xbox Game Pass, il servizio in abbondamento di casa Microsoft. Gli indizi arrivavano da uno scambio di battute tra l’account ufficiale del famoso gioco e quello dell’azienda di Bill Gates su Twitter, ma sembra che tutta la faccenda sia stata gonfiata.

L’account di Fall Guys ha infatti condiviso un nuovo stato in cui smentisce l’arrivo su Game Pass:

“Ci dispiace, c’è stata un po’ di confusione, Fall Guys non arriverà su Xbox Game Pass”



Anche se Microsoft ha da poco rivelato i nuovi titoli che arriveranno sul Game Pass a gennaio, titoli tra i quali non c’era il battle royale di Mediatonic, alcuni fan hanno sperato che il gioco potesse entrare a far parte del servizio di sottoscrizione di casa Microsoft nel prossimo mese di febbraio: purtroppo queste aspettative sono state deluse.

Fall Guys è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4, e Mediatonic non ha rilasciato dichiarazioni circa una versione per altre piattaforme (anche se la software house non ha mai nascosto il suo interesse in tal senso). Attualmente il battle royale di Mediatonic è nel bel mezzo della sua Season 3 (Winter Knockout).