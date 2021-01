L’attacco dei giganti: le reazioni dei fan al Gigante Martello

Il sesto episodio dell’ultima stagione de L’attacco dei giganti (qui la nostra recensione) ha deliziato i fan con il primo scontro di una guerra che si preannuncia lunga e sanguinosa. Ma i fan attendevano con particolare trepidazione il debutto dell’ultimo dei Nove Giganti, il Gigante Martello che, si è scoperto, è in possesso della sorella minore di Willy Tybur.

Il combattimento tra Eren, con il suo Gigante d’Attacco e il Gigante Martello è stato sicuramente uno dei momenti più alti della stagione finora, e i fan hanno decisamente apprezzato la caratterizzazione del personaggio, sia dal punto di vista del design che delle abilità che ha dimostrato di avere. Subito dopo il termine dell’episodio infatti, i fan hanno invaso Twitter con i loro commenti entusiastici e i loro meme, dimostrando tutta la loro ammirazione e il loro hype.

Oltre al confronto con Eren, che è stato particolarmente violento, come ha notato qualche fan, gli appassionati si sono concentrati anche sull’entrata in scena strabiliante di Mikasa (un’altro dei personaggi più attesi di questa quarta stagione), e sugli aspetti più tecnici della puntata, notando la buona interazione tra la CGI e le animazioni in 2D.

Quello con il Gigante Martello è stato un colpo di fulmine, e il fandon lo ha amato immediatamente, ritenendo che sia il migliore dei Giganti a livello estetico. Non è mancato nemmeno chi ha voluto ringraziare lo studio d’animazione MAPPA per il suo lavoro sulla serie di Hajime Isayama: alcuni fan stanno recentemente utilizzando l’hashtag #thankyoumappa anche per andare contro una parte del fandom che è arrivata a minacciare sui social i membri dello staff che lavora sulla serie.

L’attacco dei giganti è arrivato al sesto episodio della sua stagione finale, che adatterà completamente l’ultimo arco narrativo del manga di Hajime Isayama. La guerra tra gli eldiani e Marley è appena iniziata, e possiamo immaginare già da ora che le prossime puntate della serie saranno piene di emozioni. Seguitele con noi, ogni martedì con la nostra recensione. Vi ricordiamo che la serie è disponibile in simuldub sul sito di streaming gratuito VVVVID.