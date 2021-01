The Seven Deadly Sins: annunciato il nuovo film!

La quarta e ultima stagione di The Seven Deadly Sins ha iniziato ad andare in onda, ma per il momento solo in Giappone. I fan nel resto del mondo sono condannati ad aspettare ancora, anche se la serie arriverà comunque entro il 2021 su Netflix. Nel frattempo però, un annuncio a sorpresa è arrivato a emozionare gli appassionati.

Kodansha, la casa editrice che ha pubblicato il manga originale di Nakaba Suzuki ha infatti ha infatti rivelato su Twitter che sta per arrivare un nuovo film, che sarà un sequel rispetto agli eventi dell’ultima stagione dell’anime. I lavori sembrano essere abbastanza avanzati, dal momento che Kodansha ha svelato anche il logo del film.

Dal momento che anche il manga originale di Suzuki potrebbe avere un seguito ufficiale durante questo 2021, è possibile che il progetto di questo film sia in qualche modo legato a questo sequel. Sembra comunque troppo presto per fare qualsiasi supposizione: al momento non c’è nemmeno la certezza che i ventiquattro episodi della quarta stagione dell’anime adatteranno completamente gli ultimi archi narrativi del manga di Suzuki.

Ai fan di The Seven Deadly Sins non resta dunque che attendere, consapevoli però che la serie potrà andare avanti. Siete pronti a seguire il capitano Meliodas in tante altre avventure?