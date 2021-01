Dragonball Super: rivelazioni sul nuovo arco narrativo

Il capitolo 68 del manga di Dragonball Super è appena uscito, dando inizio al nuovo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto. Sono state tantissime nei giorni scorsi le indiscrezioni su questa nuova saga, a partire dalla profezia del Pesce Oracolo, che ha annunciato a Goku l’arrivo di un guerriero in grado di superarlo.

Eppure sembra che non sarà solo questa l’unica, straordinaria novità del nuovo arco narrativo. In una recente intervista Toyotaro, il disegnatore di Dragonball Super, ha parlato di una particolare connessione con un inatteso personaggio, che avrà grande importanza nel corso della saga:

“C’è una connessione con qualcuno di davvero soprendente che verrà rivelata, quindi fate molta attenzione”



A chi potrebbe essersi riferito Toyotaro? L’autore dell’opera non ha fatto ulteriori accenni in merito, ma i fan stanno cercando di fare due più due con gli elementi a loro disposizione. Alcuni elementi in questo capitolo 68 sembrano indicare che Granolla abbia avuto a che fare con Freezer e con i Saiyan in passato. Alcuni sperano che questo possa portare in scena il padre di Goku, Bardack.

Il Saiyan potrebbe aver avuto un ruolo non secondario nella morte della famiglia di Granolla, e questo potrebbe rivelarsi un vero disastro per Goku, visto soprattutto quanto somigli a suo padre. Bardack è un fan favourite fin dalla sua introduzione in Dragonball Z, e il film del 2018 Dragonball Super Broly ha reintrodotto il personaggio nell’opera di Toyotaro.

