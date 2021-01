PlayStation 5 e Xbox Series X: GameStop USA ha nuove unità, ma in Italia?

Oggi 21 gennaio 2021, presso GameStop USA saranno disponibili nuove scorte di PlayStation 5, Xbox Series X e S, ma anche nuovi bundle di Nintendo Switch. L’annuncio è stato diffuso tramite la pagina Twitter ufficiale del retailer.

Dunque, chi non ha pre-ordinato le console, può recarsi sul sito del retailer per acquistarne una, nonostante i numeri limitati di pezzi. Ma in Italia come è la situazione? Come ben sappiamo, chi ha pre-ordinato PlayStation 5 e/o Xbox Series X/S, è ancora in attesa di avere la sua console. Stiamo parlando dei pre-order Day-3, che attendono comunicazioni da parte della catena circa lo status del proprio ordine. Dunque, se oggi dovessero arrivare nuove scorte degli hardware, sicuramente queste andrebbero soltanto a chi ha effettuato il pre-order, con il rischio concreto che comunque qualcuno di questi resterà ancora a mani vuote. Siamo dunque in attesa di annunciarvi l’arrivo di nuove scorte delle piattaforme (ormai) current-gen.

❗Heads up❗– A limited number of PlayStation 5, Xbox Series X|S, AND Nintendo Switch console bundles will be available tomorrow on https://t.co/CYyCoH1dWE.

We’ll let you know when they're live, but you might want to turn on post notifications so you don’t miss out! pic.twitter.com/tC3dUBDbKl

— GameStop (@GameStop) January 20, 2021