New Pokemon Snap: rivelate le caratteristiche di gioco

Nintendo, in collaborazione con The Pokemon Company e Bandai Namco, ha rivelato sul sito ufficiale dell’eShop le caratteristiche di New Pokemon Snap e nello specifico, la dimensione del download, che sarà di 6,8 GB. Il gioco supporterà anche i salvataggi su cloud e il gioco online, anche se non abbiamo ancora alcun dettaglio preciso e non è ancora chiaro quali saranno. Di seguito una panoramica del gioco:

Esplora paesaggi lussureggianti su isole sconosciute per scattare foto di Pokemon nei loro habitat naturali.

Cerca e scatta foto di Pokemon all’interno del gioco nei loro ambienti nativi in New Pokemon Snap, solo per la console Nintendo Switch! Scoprirai persino comportamenti ed espressioni che non hai mai visto prima quando incontri e cerchi vivaci Pokemon selvaggi. Potresti vederli pattugliare il loro territorio, giocare o nascondersi in luoghi fuori mano.

Indaga sul misterioso Illumina phenomenon.

Viaggia verso le isole che compongono la regione di Lental. In questa regione, alcuni dei Pokemon e della vegetazione sembreranno avere un bagliore speciale. Ricerca questi Pokemon insieme al Professor Mirror mentre esplori fitte giungle, vasti deserti e molto altro! Le tue osservazioni sui Pokemon che prosperano in natura possono aiutare a svelare la verità dietro il misterioso Illumina phenomenon. Le immagini dei Pokemon che scatti verranno utilizzate per costruire il tuo Pokemon Photodex!

Fotografa vivaci Pokemon selvaggi nei loro habitat naturali mentre cerchi ed esplori isole sconosciute. Salta nel tuo fidato pod da viaggio, il NEO-ONE, e viaggia attraverso una varietà di ambienti come spiagge, giungle e deserti per catturare comportamenti Pokemon inediti. Puoi persino lanciare a Pokemon un delizioso fluffruit per attirare la loro attenzione. Le foto che scatti possono essere utilizzate anche per compilare il tuo Pokemon Photodex!

Nella regione di Lental, a volte si sono visti brillare Pokemon e vegetazione. Incontra il Professor Mirror e lavora con lui per scoprire il mistero del Illumina phenomenon. Le tue foto e le tue osservazioni potrebbero essere la chiave per conoscere questo strano avvenimento.

Il nuovo Pokemon Snap uscirà per Switch il 30 aprile.