Among Us: Innersloth pubblica la road-map per il 2021

Innersloth ha pubblicato un recente devlog che dettaglia i piani sulla road-map del titolo, rivelando alcune informazioni sui contenuti che i giocatori di Among Us possono aspettarsi di vedere durante quest’anno: il post tocca alcuni degli aggiornamenti più grandi e alcune piccole informazioni. Innersloth ha confermato che la nuova mappa Airship è sulla buona strada per essere lanciata all’inizio del 2021 e prevede nuove attività da completare, stanze da esplorare e costumi per i compagni di squadra con la possibilità di scegliere in quale stanza iniziare e, e sarai in grado di salire le scale: quando questo aggiornamento sarà disponibile, sarà gratuito per tutti i giocatori.

Nel dicembre 2020, è stato annunciato che il gioco era entrato a far parte di Xbox Game Pass per PC : nel post del blog, il gioco è ancora sulla buona strada per il lancio su Xbox Game Pass per console, ma è anche entrato a far parte dell’Epic Games Store. Inoltre, la versione per Nintendo Switch del gioco ha ricevuto alcune correzioni di bug. Innersloth ha chiuso il post toccando il processo di sviluppo:

Among Us ha guadagnato molto nell’ultimo periodo del 2020 e questo ha significato MOLTI cambiamenti per noi. legge. In origine c’erano solo tre amici che lavoravano insieme, e ora ce ne sono quattro, ma se vogliamo che funzioni a lungo termine, dobbiamo impegnarci costantemente per assicurarci di poter continuare a sviluppare nel modo migliore: abbiamo molte idee in mente!



I fan sono stati ringraziati non solo per la loro pazienza ma anche per il loro supporto ai Game Awards 2020 dove Among Us ha vinto gli onori di Miglior gioco multiplayer e Miglior gioco per dispositivi mobile. Non è prevista una data di lancio per l’imminente aggiornamento di Among Us , ma arriverà all’inizio del 2021. Il gioco è attualmente disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili.