Pokemon GO: arriva l’evento Johto Celebration Week

Il conto alla rovescia per Pokemon GO Tour: Kanto continua questa settimana mentre i giocatori affrontano le emozionanti sfide della Hoenn Celebration Week e approfittano dei bonus e dei Boss Raid. Niantic ha confermato che gli eventi speciali continueranno con la Johto Celebration Week. Come la maggior parte dei fan si aspettava, gli eventi di Unima, Sinnoh e Hoenn saranno seguiti da una settimana da una Johto Celebration Week, prima che i riflettori tornino al punto in cui tutto è iniziato a Kanto: proprio come gli eventi precedenti, la celebrazione di Johto è pronta per presentare spawn speciali dalla regione in Pokemon GO, nonché compiti di ricerca unici, schiuse di uova, Boss Raid e altro ancora. La Johto Celebration Week inizierà martedì 26 gennaio 2021 alle 10:00 e durerà fino a domenica 31 gennaio 2021 alle 20:00 ora locale. Durante questo periodo, gli allenatori vedranno il ritorno di tre famosi Boss Raid: Entei, Raikou e Suicune. I collezionisti potrebbero anche essere felici di sapere che l’evento offre la possibilità di incontrare Miltank Shiny. Di seguito una panoramica dell’evento:

Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory e Miltank appariranno nei raid a tre stelle.

Completa la sfida cattura a tema Johto durante l’evento catturando Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sudowoodo, Sunkern, Murkrow, Smeargle, Miltank e Larvitar per ricevere 15 Poké Ball, 10 Ultra Ball e un incenso. Vai alla visualizzazione Oggi per monitorare i tuoi progressi!

Ottieni Pokémon che conoscono attacchi esclusivi dagli eventi del Community Day 2018! Se fai evolvere i seguenti Pokémon durante l’evento, la loro evoluzione conoscerà un attacco esclusivo.

Fai evolvere Bayleef per ottenere un Meganium che conosce Frenzy Plant.

Fai evolvere Quilava per ottenere un Typhlosion che conosce Blast Burn.

Fai evolvere Flaaffy per ottenere un Ampharos che conosce Dragon Pulse.

Fai evolvere Pupitar per ottenere un Tyranitar che conosce Smack Down.

Pokemon GO è disponibile su Android e iOS.