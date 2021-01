ASUS ROG diventa sponsor ufficiale del team di Rainbow Six Siege e League of Legends

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha deciso di stringere una partnership con Mkers , importante azienda eSport italiana, divenendo sponsor ufficiale del team di Rainbow Six Siege, dell’Academy del Tactical Shooter di Ubisoft e di League of Legends .

La joint venture è stata portata avanti con l’ambizioso obiettivo di infondere un forte impulso al settore, supportando i pro player non soltanto durante le competizioni più importanti, ma anche nel lavoro quotidiano, fondamentale per raggiungere grandi traguardi. Questo fornendo portatili ASUS ROG di ultima generazione per assicurare prestazioni di alto livello.

L’accordo garantirà ad ASUS ROG di apparire sulle maglie ufficiali dei team , disegnate dalla Van Orton Design. Lo special kit che vestirà i pro player sarà utilizzato in occasione degli eventi eSport, tra i quali spicca il PG Nationals , il torneo nazionale più rilevante di League of Legends e il Six Invitational, dedicato allo sparatutto in prima persona di Ubisoft.

Tramite l’accordo, l’azienda si posiziona inoltre come realtà impegnata nella promozione degli eSports sia da un punto di vista tecnico che a livello di sponsor.