505 Games annuncia Puzzle Quest 3, RPG free to play

Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games ha oggi annunciato Puzzle Quest 3 (PQ3), un nuovo capitolo del franchise puzzle-RPG innovativo e di grande successo. Questa sarà la prima uscita ufficiale sotto 505 Games, dopo la recente acquisizione di Infinity Plus Two, lo studio australiano sviluppatore di videogiochi e creatori dell’acclamata serie Puzzle Quest, che ha generato oltre 200 milioni di dollari di entrate e ha accumulato circa 32 milioni di utenti a livello globale con il franchise. Il team è sulla buona strada per consegnare PQ3 come titolo multipiattaforma free-to-play (F2P) che verrà lanciato più avanti nel corso dell’anno.

Steve Fawkner, CEO e Creative Lead di Infinity Plus Two, ha dichiarato:

Dopo continue richieste da parte dei fan negli ultimi dieci anni per un nuovo capitolo di Puzzle Quest, siamo entusiasti di rivelare finalmente lo sviluppo di Puzzle Quest 3. La creazione di quest’ultimo progetto ha richiesto anni di lavoro e, come ogni gioco di Puzzle Quest, si tratta di un delicato equilibrio tra gameplay, storia e risoluzione strategica dei puzzle, introducendo al contempo qualcosa di inaspettato che piacerà sia ai vecchi che ai nuovi fan. Non vediamo l’ora di condividere con tutti PQ3.



Puzzle Quest 3 ritorna alle sue origini, riproponendo le profonde meccaniche RPG e le caratteristiche vicende eroiche che hanno reso l’originale un successo nella categoria Match-3. Ora con una svolta al tradizionale gameplay dei puzzle, PQ3 offre un intenso sistema di battaglia 1 contro 1 realizzato in un mondo di gioco 3D. Ambientato 500 anni dopo l’originale Puzzle Quest, i giocatori intraprenderanno un eroico viaggio attraverso Etheria per scoprire il significato dietro le parole pronunciate dall’antico Drago Rosso in punto di morte.

Clive Robert, Head of Free-to-Play di 505 Games, ha recentemente affermato:

Puzzle Quest ha definito il genere dei puzzle-RPG, creando un amato franchise con una ricca eredità che continua ancora oggi a riscontrare successo con milioni di giocatori a livello globale. Il lavoro che Steve [Fawkner] e il suo team hanno fatto per reintrodurre il franchise come esperienza F2P multipiattaforma reinventerà senza dubbio il genere puzzle ancora una volta. Come team unico di sviluppo e pubblicazione abbiamo creato un percorso per il franchise che mette il giocatore al primo posto, in modo da poter servire al meglio la nostra crescente comunità”, ha affermato Clive Robert, Head of Free-to-Play di 505 Games.

Puzzle Quest 3 presenta una nuova avventura in cui il giocatore diventerà l’eroe definitivo, combattendo in emozionanti battaglie testa a testa e costruendosi la propria eredità. Il gioco include un coinvolgente sistema di battaglia dove i giocatori scatenano incantesimi devastanti e attacchi paralizzanti attraverso il potere di frantumazione delle gemme, in un sistema a turni migliorato. Puzzle Quest 3 spinge ancora una volta i limiti del genere introducendo nuove e innovative meccaniche di gioco. Il gioco sarà disponibile per i fan di tutto il mondo, su una vasta gamma di dispositivi mobile e PC nel corso di quest’anno, con ulteriori piattaforme da annunciare.