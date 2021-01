Dragon Ball Xenoverse 2: nuove immagini per il DLC di Toppo (Dio della Distruzione)

Dopo l’annuncio di Paikuhan, avvenuto qualche tempo fa, Bandai Namco ha ora pubblicato nuove immagini per un altro nuovo personaggio in arrivo tramite DLC in Dragon Ball Xenoverse 2. Parliamo di Toppo (Dio della Distruzione), il quale verrà aggiunto tramite il Legendary Pack 1 questa primavera.

Qui sotto potrete trovare la descrizione dell’aggiornamento gratuito da parte di Bandai Namco, con a seguire gli screenshot del suddetto personaggio che arriverà ad arricchire ulteriormente il roster del picchiaduro targato Bandai Namco.

Dopo il già annunciato Pikkon, Toppo (Dio della Distruzione) è il secondo personaggio confermato per il Legendary Pack 1. Essendo uno dei candidati a Dio della Distruzione, Toppo è sicuramente uno dei combattenti più forti dell’universo!



GamesVillage vi ricorda che Dragon Ball Xenoverse 2 è attualmente disponibile su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC tramite Steam e Google Stadia.