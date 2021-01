Auto Chess: ecco quando approderà su PlayStation 4

Dragonest, dopo il posticipo annunciato lo scorso anno, ha finalmente confermato, tramite un post sul blog ufficiale PlayStation, la nuova data d’uscita ufficiale per Auto Chess. Dopo un periodo di Accesso Anticipato tramite il PlayStation Store, ecco che finalmente abbiamo una release finale.

Il team di sviluppo conferma che la versione finale del titolo arriverà il 27 gennaio sotto forma di free-to-play. Inoltre, segue il contenuto esclusivo per i membri del PlayStation Plus, con in più una breve descrizione del prodotto.

Auto Chess non si è dimenticato di voi, abbonati a PlayStation Plus. La fantastica (ed esclusiva) giocatrice di scacchi, Chiyome Mochizuki, potrà essere riscattata gratuitamente da tutti gli abbonati PlayStation Plus su PlayStation Store. E non è tutto. Una volta visitato il negozio in-game di Auto Chess, lo troverai pieno di contenuti ancora più esclusivi come i giocatori di scacchi Matryoshka e Yi Sun-sin, nonché la scacchiera di Goblin Workshop. Tutto disponibile il giorno del lancio ufficiale, il 27 gennaio.

Ti troverai a combattere in tutta Rune. Dopo diverse guerre, i cittadini di Rune vivono finalmente in un’epoca di relativa pace. I guerrieri che incontrerete di ogni razza sono quelli che hanno portato Rune fuori dal periodo buio della guerra. Questi stessi guerrieri leggendari saranno i pezzi degli scacchi a tua disposizione mentre combatti ferocemente per la vittoria in Auto Chess.

E con l’avvento della Stagione 10, una nuova razza è arrivata sul campo di battaglia: i Pandaman. Preparatevi per tre eroi Pandaman che si uniranno alla battaglia nel tentativo di proteggere la patria e le famiglie.