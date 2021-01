Resident Evil Showcase: ecco tutti i nuovi dettagli!

Si è appena concluso lo showcase voluto da Capcom per presentare al mondo il suo Resident Evil Village, ennesimo capitolo dell’immortale saga survival horror del develper giapponese. Tanti, tantissimi i dettagli che ci sono stati regalati nei pochi minuti di questo evento, che avrà sicuramente generato moltissimo hype nei fan della serie.

Il primo annuncio regalatoci dal producer del titolo, Pete Fabiano, ha riguardato le piattaforme sulle quale la nuova creatura di Capcom sarà disponibile: nonostante l’azienda avesse inizialmente dichiarato che l’ottavo capitolo della saga era in fase di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, Fabiano ha annunciato che Resident Evil Village sarà a tutti gli effetti un titolo cross gen, e avrà dunque una versione per PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre sarà possibile effettuare l’upgrade gratuito del titolo su PlayStation 5, e giocare il titolo per Xbox One anche su Xbox Series, tramite Smart Delivery.

Mega rivelazione anche sulla data d’uscita: Resident Evil Village arriverà sugli scaffali il 7 maggio 2021, ma i pre-order sono aperti già a partire da oggi! E sempre da oggi, se siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, è disponibile la demo nella quale i giocatori non impersoneranno Ethan Winters, ma un personaggio diverso, chiamato The Maiden. Ma non disperate se non avete una console next-gen di casa Sony: Capcom sta preparando un’altra demo, per tutte le altre piattaforme, che arriverà in primavera.

Ci saranno anche una Deluxe Edition – Trauma Pack, disponibile su tutte le piattaforme, che garantirà alcuni oggetti in-game ispirati a Resident Evil 7 Biohazard. Solo per console arriverà invece la Collector’s Edition, che avrà, oltre a tutto ciò che è incluso nella Deluxe, una action figure di Chris Redfield, un poster, un artbook e la custodia in metallo. Inoltre, per chiunque preordini una di queste edizioni speciali, ci sarà la possibilità di mettere le mani su altri premi particolari, da veri collezionisti.

Ma parliamo di ciò che tutti stavano aspettando con ansia: la world premiere del gameplay! La voce di Fabiano ci ha guidato durante l’attesissimo trailer gameplay del gioco, mostrandoci qualche sprazzo di quello che sarà Resident Evil Village. Dalla grafica spaventosamente dettagliata, agli ambienti curati nei minimi particolari, fino al sistema di combattimento, ai puzzle, al crafting e alla figura del “Duca”, il mercante che incontreremo lungo la nostra strada dal quale acquistare armi, munizioni, e tutto ciò che servirà al nostro Ethan Winters per sopravvivere anche a questa avventura.

Inoltre sono state annunciate, in occasione della celebrazione dei 25 anni del franchise, una collaborazione con Tom Clancy’s The Division 2, che concederà ai giocatori, per un periodo limitato, di collezionare outfit tratti dalla prima, storica trilogia di Resident Evil. Anche Hiroyuki Kobayashi, produttore dell’adattamento anime Resident Evil Infinite Darkness, è intervenuto per dire qualche parola sulla trama della serie, che arriverà in tutto il mondo su Netflix proprio nel 2021. Insomma, festeggiamenti in grande stile per una delle saghe più iconiche di sempre!