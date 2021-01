AfroGames riapre con un team LoL professionale

Il progetto sociale AfroGames, creato in collaborazione con l’organizzazione non governativa AfroReggae in Brasile, ha riaperto giovedì dopo una pausa nel 2020 a causa della pandemia COVID-19 . Incentrato sulla popolazione che vive nei quartieri poveri di Rio de Janeiro, noti come favelas, il progetto non offre solo corsi di programmazione informatica e inglese ai giovani di quei quartieri, ma anche League of Legends e Fortnite .

Con l’obiettivo principale di consentire ai giovani di entrare nel mercato degli Esport, il progetto accoglierà 100 studenti in una struttura situata nella favela di Vigário Geral, a Rio de Janeiro, attrezzata con sedie da gioco e computer di fascia alta. Sale speciali sponsorizzate dalle compagnie aeree HyperX e GOL saranno inoltre a disposizione degli studenti per sessioni di live streaming, insegnando i concetti di creazione dei contenuti. L’area è stata adattata per soddisfare i protocolli sanitari locali consigliati per il controllo di COVID-19.

Una delle novità per la riapertura è la creazione della prima squadra di Esport composta interamente da giocatori di LoL che si sono diplomati ad AfroGames nel 2019. I giocatori potranno contare su una struttura professionale che comprende un preparatore fisico, uno psicologo, una stanza esclusiva per gli allenamenti, e un reddito mensile fisso. L’obiettivo principale è trovare nuovi talenti per la scena brasiliana.

AfroGames è stato creato dall’uomo d’affari Ricardo Chantilly e dal co-fondatore di AfroReggae José Junior. È sponsorizzato da Fusion Energy Drink e dal Segretario per lo sport, il tempo libero e la gioventù di Rio de Janeiro, che concede agevolazioni fiscali per il progetto. Anche il gigante delle telecomunicazioni Globo è un sostenitore. Fondata nel 1993, AfroReggae è una delle organizzazioni sociali più importanti in Brasile con la missione di “ridurre le disuguaglianze sociali e combattere i pregiudizi nelle sue varie forme, utilizzando l’arte e la cultura come strumenti per la trasformazione sociale di persone e gruppi, nonché l’ambiente. in cui sono inseriti ”, secondo il suo sito ufficiale.

Poiché il mondo degli Esport potrebbe sembrare distante per coloro che non possono permettersi attrezzature adeguate o una connessione Internet di qualità, iniziative come AfroGames sono importanti per l’inclusione di persone che non avrebbero l’opportunità di entrare in questo mercato emergente. Rendere gli Esport accessibili, come Garena fa con Free Fire , ad esempio. Il gioco è estremamente popolare in Brasile principalmente per la sua accessibilità e contribuirà a migliorare la crescita di questo business e a rompere una “bolla” dannosa che potrebbe trattenerlo.