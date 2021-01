100 Plus sponsorizza il Team Secret PUBG Mobile Squad

L’organizzazione di Esport Team Secret ha annunciato giovedì di aver firmato un accordo di sponsorizzazione per la sua squadra PUBG Mobile con la bevanda energetica malese 100 Plus . Il logo 100 Plus sarà presente sulla maglia della squadra della divisione malese del Team Secret.

Il Team Secret è ampiamente conosciuto come il miglior team di Dota 2 nel 2020. Senza l’evento annuale di Valve Dota 2 The International, il team ha vinto un premio in denaro di $ 1,11 milioni durante l’anno della pandemia e ha stabilito un record di Dota 2 vincendo sette gran finali senza perdere un partita singola (21-0). Il team si è anche classificato tra i primi 9 nelle TOP 10 squadre del 2020 di TEO per vincite totali .